Medien: RC Lens trennt sich von Trainer Dino Toppmöller. (Kamaryt Michal / CTK / dpa)

Der Verein bestätigte eine einvernehmliche Trennung. Als Grund wurde eine Änderung in der Organisation des Trainerstabs genannt. Toppmöller habe diese strukturellen Veränderungen nicht mitgetragen. Daraufhin sei seine Tätigkeit sowie die seiner beiden Assistenten beendet worden. Als Nachfolger für das kommende Spiel bei AS Monaco übernimmt Co-Trainer Yannick Cahuzac.

Toppmöller war im Januar bei Eintracht Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde, entlassen worden. Bei der Eintracht hatte er noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag.

Toppmöller hatte RC Lens im Sommer übernommen und gleich im ersten Pflichtspiel mit einem Sieg im französischen Supercup gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain zu einem Titel geführt.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.