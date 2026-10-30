Plattform Binance

Reaktionen auf Krypto-Hackerangriff: "Entsetzen an der Börse", "3,3 Milliarden Dollar sind nicht mehr zurückzuholen"

Der Hackerangriff auf die weltgrößte Digitalwährungsbörse Binance hat bei Anlegern und Börsenvertretern für Aufruhr gesorgt. Wie das Unternehmen erklärte, wurden Kryptowährungen im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar gestohlen, um einen Teil davon wird noch gerungen. Ein Überblick über den Ablauf des wohl größten Krypto-Hackerangriffs der Geschichte und darüber, wie sich Anleger schützen können.