Abstimmung
Rebellengruppe ELN kündigt Waffenruhe für Stichwahl um das Präsidentenamt in Kolumbien an

Vor der am Sonntag stattfindenden Stichwahl zum Präsidentenamt in Kolumbien hat die Rebellengruppe ELN eine Waffenruhe angekündigt.

    Wahlhelfer zählen die Stimmzettel nach Schließung der Wahllokale während der Präsidentschaftswahlen in Kolumbien.
    Auszählung nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Kolumbien im Mai (Archivbild) (dpa / Matias Delacroix)
    Die Rebellengruppe schrieb auf der Online-Plattform X, sie habe ihre Kämpfer angewiesen, zwischen Samstag und Dienstag von Angriffen auf das Militär abzusehen. Die ELN erklärte, man wolle weder Kandidaten bedrohen noch Menschen vom Wählen abhalten. Die Vereinten Nationen hatten gewarnt, bewaffnete Gruppen könnten die Wahl in Kolumbien beeinflussen.
    In der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl stehen sich der rechtsgerichtete Anwalt de la Espriella und der linke Senator Cepeda gegenüber. Amtsinhaber Petro durfte gemäß Verfassung nicht erneut antreten.
    Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.