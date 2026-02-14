Kritisiert den Umgang der Regierung mit dem Sondervermögen: Bundesrechnungshofpräsident Kay Scheller. (Bundesrechnungshof)

Das aus Schulden finanzierte Geld fließe anders als vorgesehen nicht allein in zusätzliche Investitionen, kritisierte er in der "Welt am Sonntag". Es für Konsumausgaben im laufenden Haushalt einzusetzen, widerspreche dem Sinn dieser Mittel. Einen Grund dafür sieht Scheller auch in strukturellen Mängeln. Das vorhandene Geld könne oft nicht wirksam eingesetzt werden, weil sich die Akteure in komplexen Verfahren häufig selbst im Weg stünden. Als Beispiel nannte er die unzureichende Digitalisierung. Einsparmöglichkeiten im Bundeshaushalt sieht Scheller deswegen vor allem bei der Verwaltung. Zudem fordert er eine Überprüfung von klimaschädlichen Subventionen und Steuervergünstigungen.

Das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz war 2025 noch vom alten Bundestag beschlossen worden.

