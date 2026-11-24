Wurde bei den Midterms von den Wählern wohl wegen seiner Wirtschaftsbilanz abgestraft: US-Präsident Donald Trump (picture alliance / AP Photo / Mark Schiefelbein)

In Ungarn schwang das Pendel am 12. April zurück: Ministerpräsident Viktor Orbán verlor die Parlamentswahl – nach 16 Jahren im Amt. Ein Jahr zuvor hatte sich bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien der Pro-Europäer Nicușor Dan gegen den Nationalisten George Simion durchgesetzt.

Auch bei Wahlen in den Niederlanden, Portugal, Schweden, Serbien und Brasilien mussten jüngst rechtspopulistische Kräfte Federn lassen.

Die Serie der Niederlagen scheint zu bestätigen: Der Wind dreht sich. Das „Zeitalter des aggressiven Populismus“ neige sich dem Ende zu, kommentierte ein politischer Beobachter.

Der Blick geht dabei vor allem in die USA. Dort hatten die Republikaner von Donald Trump bei den Zwischenwahlen („Midterms“) Anfang November eine herbe Klatsche erlebt. Doch viele Analysten sehen in dem US-Wahlergebnis keinen Hinweis auf den großen Umschwung: Die Wähler hätten möglicherweise eher Trumps Bilanz – insbesondere in der Wirtschaft – abgestraft als seine „America First“-Ideen.

Der Politologe Michael Zürn sieht es ähnlich. „Die Midterms zu deuten als ein Ausrufezeichen der Wahlbevölkerung, wir wollen aber von richtigen Demokraten regiert werden, das wäre, glaube ich, eine überoptimistische Lesart dieser Ergebnisse“, sagt er. Unter seinen US-Kollegen herrsche die Auffassung vor: Hätte Trump an verschiedenen Stellen geschickter agiert, wäre die Wahl anders ausgegangen.

Auch wenn Populisten Wahlen verlieren, heißt das zudem nicht, dass ihre Positionen aus der Politik verschwinden. Im Gegenteil: Die britische Politik-Professorin Daphne Halikiopoulou glaubt, die Rechtsaußen-Parteien hätten zuletzt in vielen Fällen an Zustimmung verloren, weil die politische Konkurrenz ihre Positionen übernommen habe.

In Großbritannien etwa hat die Labour-Partei ihre Haltung zur Einwanderung verschärft, um Nigel Farages „Reform UK“ abzuwehren. Schwedens Sozialdemokraten haben ihren Kurs bei der Migration schon vor Längerem deutlich verschärft. Die Parteien gehen, ihre Inhalte bleiben.

Rechte Populisten gewinnen noch immer Wahlen

Hinzu kommt: Rechte Populisten gewinnen nach wie vor Wahlen. Seit Mitte 2025 haben Kandidaten aus dem Rechtsaußen-Lager in Polen, Chile und Kolumbien das Präsidentenamt übernommen.

Dort, wo die extreme Rechte in der Opposition sitzt, ist sie außerdem oft stark und wächst sogar weiter: Für die französische Präsidentschaftswahl im April 2027 sehen Meinungsforscher die Rechtspopulistin Marine Le Pen inzwischen weit vor allen anderen Kandidaten. Die AfD liegt in Umfragen bei rund 28 Prozent und ist damit mit Abstand stärkste Kraft.

Die jüngsten Wahlniederlagen des Rechtsaußen-Lagers könnten außerdem schlicht mit einem Umstand zu tun haben, mit dem alle Regierungsparteien egal welcher Couleur zu kämpfen haben. „Wir können fast immer sagen, wenn in einer funktionierenden Demokratie eine Regierung über vier Jahre regiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie danach verliert, sehr, sehr hoch“, sagt Michael Zürn.

Als Grund nennt der Politik-Experte eine „große Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Ergebnissen des politischen Systems.“ Zürn: „Es ist eine Frustration über all die Zumutungen, die der technologische und gesellschaftliche Wandel bedeutet. Und dafür werden immer die Regierungen abgestraft.“

Werden wie in Polen oder Ungarn rechte Populisten abgewählt, bedeutet das auch nicht, dass sie nicht wieder an die Macht kommen können, betont Politologe Zürn.

Ein Problem sieht der Experte vor allem darin, dass sich in Ländern wie Polen zwei etwa gleich starke Blöcke gegenüberstehen. Diese könnten sich dann an der Regierung abwechseln und gegenseitig blockieren. Nach der Machtübernahme wären die Lager dann erst einmal damit beschäftigt, „aufzuräumen, was die anderen vorher gemacht haben“. Zürn warnt vor den Folgen: „Wir (würden) schlechtere Politik haben, ziellose Politik, was möglicherweise dann der Demokratie langfristig Schaden bringt.“

Onlinetext: Tobias Kurfer; Quellen: Deutschlandfunk, AP