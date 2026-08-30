Die isländische Regierungschefin Kristrun Frostadottir und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (Archivbild) (picture alliance / AP / Omar Havana)

Die Wahllokale schlossen um Mitternacht. Wahlberechtigt waren etwa 270.000 der knapp 400.000 Einwohner. Nach Medienberichten wird mit einem knappen Ausgang gerechnet.

Island hatte nach der Finanzkrise 2009 die Aufnahme in die EU beantragt. Vier Jahre später wurden die Gespräche abgebrochen, unter anderem wegen Differenzen in der Fischereipolitik.

Zuletzt hatten gestiegene Lebenshaltungskosten, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Drohung von US-Präsident Trump, Grönland zu annektieren, das Interesse in Island an einem EU-Beitritt wieder geweckt.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.