Die Partei von Nigel Farage hat erneut eine Millionenspende erhalten. (Richard Pelham/AP/dpa)

Der Kryptounternehmer Christopher Harborne erklärte gegenüber der Zeitung "The Telegraph", umgerechnet 42 Millionen Euro überwiesen zu haben. Auch der Unternehmer Ben Delo hatte 42 Millionen Euro an Reform UK gespendet. Das Geld ist ihren Angaben zufolge für künftige Wahlkämpfe gedacht.

Beide Summen sind um ein Vielfaches höher als alle jemals gemeldeten Parteispenden in Großbritannien. Harborne hatte vor zwei Jahren bereits knapp sechs Millionen Euro an den Gründer von Reform UK, Farage, überwiesen und als Schenkung deklariert. Diese Zahlung wird derzeit noch untersucht, da Farage gegen Regeln zur Annahme von Geldern verstoßen haben soll.

Die britische Regierung kündigte an, Parteispenden von im Ausland lebenden Briten zu begrenzen. Die Unternehmer Delo und Harbourne sind in Asien tätig.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.