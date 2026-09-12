Nigel Farage und seine Partei Reform UK haben eine 36-Millionen-Pfund-Spende erhalten. (picture alliance / empics / Gareth Fuller)

Die Zuwendung kam laut einem Bericht der Zeitung "The Telegraph" von dem Krypto-Unternehmer Ben Delo. Er habe sich zu der Spende entschieden, weil die Partei finanziell nicht so gut aufgestellt sei wie die Labour-Partei und die Konservativen. Er wolle damit für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen und Reform UK helfen, sich auf das Regieren vorzubereiten, sagte der in Hongkong ansässige Milliardär. Delo selbst war im vorigen Jahr von US-Präsident Trump begnadigt worden, nachdem er zu einer Haftstrafe auf Bewährung wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnis verurteilt worden war.

Es ist die höchste Einzelspende aller Zeiten an eine britische Partei. Gegen Reform UK wird derzeit wegen mehrerer Finanzaffären ermittelt. Unter anderem soll es Verstöße gegen Spendenvorschriften gegeben haben.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.