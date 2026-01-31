Der Synodale Weg beschreibt einen Reformprozess der Katholischen Kirche. (picture alliance/dpa)

Zum Abschluss des Dialogs zur Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland wollen Bischöfe und Laien eine gemeinsame Erklärung verabschieden. In den vergangenen beiden Tage hatten sie eine gemischte Bilanz zu dem Reformprojekt und seinen Auswirkungen gezogen. Unter dem Eindruck des Missbrauchsskandals hatten die Bischöfe 2019 gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken den Synodalen Weg gestartet. Im Zentrum standen die Themen Sexualmoral, priesterliche Lebensform, Macht und Gewaltenteilung sowie die Rolle von Frauen in der Kirche.

Künftig sollen die Beratungen in einer Synodalkonferenz fortgesetzt werden. Stimmen Bischöfe und Vatikan zu, könnte sich das neue nationale Beratungs- und Beschlussgremium erstmals im Herbst treffen.

