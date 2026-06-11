In Berlin sind die Spitzen der Koalition mit Sozialpartnern zusammengekommen. (picture alliance I Ipon | Stefan Boness)

Konkret geht es um Änderungen bei den Sozialversicherungen, dem Arbeitsmarkt und der Besteuerung sowie beim Bürokratieabbau. Regierungssprecher Kornelius sagte anschließend, alle Teilnehmer hätten in konstruktiver und konzentrierter Atmosphäre die Bereitschaft bekundet, den Reformprozess konstruktiv zu begleiten. Entscheidungen waren von dem Treffen nicht erwartet worden. Diese sollen erst in einer Sitzung des Koalitionsausschusses fallen, die für den 1. Juli geplant ist.

Bundeskanzler Merz hatte vor dem Treffen auf X geschrieben, gute Lösungen entstünden im Dialog. Für die nächsten Wochen habe es höchste Priorität, Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.