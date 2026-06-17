Europäische Union

EU lockert Regeln für Schadstoffe in Kosmetikprodukten. (Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild)

In der Nacht einigten sich Vertreter des Europaparlaments und des Rats der 27 Länder darauf, dass entsprechende Artikel mit gefährlichen Chemikalien länger auf dem Markt bleiben dürfen. Es geht um Stoffe, die in größeren Mengen krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsschädigend wirken können. Sobald sie einer EU-Verbotsliste hinzugefügt werden, dürfen Hersteller sie nicht mehr verwenden. Die Änderung gibt den Produzenten allerdings unter bestimmten Voraussetzungen mehr Zeit, sich der neuen Rechtslage anzupassen.

Die Verbraucherorganisation "Beuc" kritisierte dies und sprach von vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Zur Umsetzung der Vereinbarung ist noch die formelle Zustimmung des Europaparlaments und des Rats der Mitgliedstaaten erforderlich.

Das EU-Parlament stimmt heute auch über gelockerte Regeln für den Einsatz von Gentechnik ab sowie über die sogenannte Rückführungsverordnung. Abgelehnte Asylsuchende sollen in Rückführungszentren außerhalb der EU geschickt werden können, wenn ihre Herkunftsländer eine Aufnahme verweigern.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.