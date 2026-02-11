Wetter
Regen, im Nordosten teils gefrierend

Der Wetterbericht, die Lage: Von Norden her ziehen wiederholt atlantische Tiefausläufer über Deutschland hinweg. Sie führen feuchte und milde Luft heran.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts verbreitet Niederschläge, im Nordosten und Südosten örtlich gefrierender Regen. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tag Regen, im Nordosten teils gefrierend. Temperaturen von 1 Grad im Nordosten bis 14 Grad im Südwesten.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag länger andauernder Regen, im Norden auch Schnee. 1 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.