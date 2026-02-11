Die Vorhersage:
Nachts verbreitet Niederschläge, im Nordosten und Südosten örtlich gefrierender Regen. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tag Regen, im Nordosten teils gefrierend. Temperaturen von 1 Grad im Nordosten bis 14 Grad im Südwesten.
Nachts verbreitet Niederschläge, im Nordosten und Südosten örtlich gefrierender Regen. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tag Regen, im Nordosten teils gefrierend. Temperaturen von 1 Grad im Nordosten bis 14 Grad im Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag länger andauernder Regen, im Norden auch Schnee. 1 bis 14 Grad.
Am Donnerstag länger andauernder Regen, im Norden auch Schnee. 1 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.