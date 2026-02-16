Wetter
Regen- und Schneeschauer, im Nordosten Schneefall

Der Wetterbericht, die Lage: Der Ausläufer eines Nordseetiefs sorgt mit milder Luft für unbeständiges Wetter. Nordöstlich der Elbe hält sich weiterhin Kaltluft.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts verbreitet Schauer, meist als Regen, im Nordosten als Schnee. Im Osten vereinzelt gefrierender Regen möglich. Tiefstwerte plus 5 bis minus 7 Grad. Am Tag weitere Regen- oder Schneeschauer. Im Nordosten Schneefall. Temperaturen 1 bis 7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Norden und Osten teils stark bewölkt, gebietsweise Schneeschauer. Sonst wechselnd wolkig. Im Südwesten gegen Abend aufkommender Schneefall. Minus 2 bis plus 6 Grad.
