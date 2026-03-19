Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (picture alliance / dpa / IPA via ZUMA Press / Marco Iacobucci)

Die Preise würden dadurch umgehend um 25 Cent pro Liter fallen, erklärte Regierungschefin Meloni am Abend nach einer Kabinettssitzung. Zusätzlich sollen Speditionen durch Steuergutschriften entlastet werden. Dadurch soll verhindert werden, dass die gestiegenen Treibstoffpreise auch zu Preisanstiegen bei anderen Verbrauchsgütern führen.

Die Regierung in Italien kann Gesetzesänderungen über sogenannte Gesetzesdekrete beschließen. Diese können binnen weniger Stunden in Kraft treten - müssen im Anschluss aber innerhalb von 60 Tagen vom Parlament bestätigt werden, um wirksam zu bleiben.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.