Vertreter des Iran dürfen zur UNO-Generaldebatte nach New York reisen. (AFP / Bryan R. Smith)

Man habe Visa für die Teilnahme an den Sitzungen erteilt, gab das US-Außenministerium bekannt. Der iranischen Delegation sollen Präsident Peseschkian und Außenminister Araghtschi angehören. Die USA und der Iran befinden sich seit Ende Februar in einer militärischen Auseinandersetzung.

Trump wird bei der UNO-Generalversammlung eine Rede halten. Laut dem Portal "Axios" will der US-Präsident die Veranstaltung auch dazu nutzen, um mit Vertretern mehrerer Golfstaaten über den Konflikt am Persischen Golf zu sprechen. Weiter heißt es, Trump habe eine "wichtige Entscheidung" in dem festgefahrenen Krieg angekündigt - ohne dabei zeitlich konkret zu werden.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.