Künstliche Intelligenz

Für Hunderte Millionen Menschen ist ChatGPT zu einem Begleiter im Alltag geworden (imago / photothek / Thomas Trutschel)

So hat der Entwickler von ChatGPT, die Firma OpenAI, auf Forderung Washingtons den Zugang zu seinem neuesten KI-Modell eingeschränkt. Zugriff auf die Vorschau-Version der neuen GPT-5.6-Reihe bekomme nur eine abgestimmte kleine Gruppe von Partnern, denen man vertraue, teilte OpenAI mit.

Zuvor hatte bereits das Konkurrenz-Unternehmen Anthropic Restriktionen erfahren. Nun wurde diesem Software-Unternehmen nach einer zweiwöchigen Sperre die Weitergabe seines leistungsstarken Modells "Claude Mythos 5" ⁠an ausgewählte Unternehmen wieder ⁠erlaubt. Dies geht aus einem Schreiben von US-Handelsminister Lutnick hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Hintergrund der ursprünglichen Maßnahme war Berichten zufolge die Sorge vor Missbrauch oder Cyberattacken mit KI-Hilfe.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.