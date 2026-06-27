Künstliche Intelligenz
Regierung in Washington reguliert Marktzugang für neue KI-Modelle

Die US-Regierung versucht zunehmend, die Markteinführung neuer Modelle von Künstlicher Intelligenz zu steuern.

    Das Logo des Chatbots ChatGPT des Unternehmens OpenAI ist auf einem Smartphone zu sehen.
    Für Hunderte Millionen Menschen ist ChatGPT zu einem Begleiter im Alltag geworden (imago / photothek / Thomas Trutschel)
    So hat der Entwickler von ChatGPT, die Firma OpenAI, auf Forderung Washingtons den Zugang zu seinem neuesten KI-Modell eingeschränkt. Zugriff auf die Vorschau-Version der neuen GPT-5.6-Reihe bekomme nur eine abgestimmte kleine Gruppe von Partnern, denen man vertraue, teilte OpenAI mit.
    Zuvor hatte bereits das Konkurrenz-Unternehmen Anthropic Restriktionen erfahren. Nun wurde diesem Software-Unternehmen nach einer zweiwöchigen Sperre die Weitergabe seines leistungsstarken Modells "Claude Mythos 5" ⁠an ausgewählte Unternehmen wieder ⁠erlaubt. Dies geht aus einem Schreiben von US-Handelsminister Lutnick hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Hintergrund der ursprünglichen Maßnahme war Berichten zufolge die Sorge vor Missbrauch oder Cyberattacken mit KI-Hilfe.
    Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.