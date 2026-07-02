Die USA stehen dem Handelsabkommen USMCA skeptisch gegenüber. (AFP / Lars Hagberg)

Damit beginne eine zehnjährige Frist bis zum Auslaufen des Vertrags, teilte der Handelsbeauftragte Greer mit. Seinen Angaben zufolge werden Änderungen angestrebt, um Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie in die USA zurückzuholen und Handelsdefizite abzubauen. Der Pakt werde jährlich ⁠überprüft, ⁠hieß es. Ende Juli seien weitere Verhandlungen zunächst mit Mexiko geplant.

Die mexikanische Präsidentin Sheinbaum sagte, die Zusammenarbeit werde fortgesetzt. Der kanadische Handelsminister LeBlanc erklärte, das Abkommen bleibe bis 2036 uneingeschränkt in Kraft.

US-Präsident Trump hatte den 2020 vereinbarten Freihandelsvertrag in seiner ​ersten Amtszeit selbst auf den Weg gebracht. Damals betonte er, es sei das beste Abkommen, das man ‌jemals geschlossen habe.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.