Der Verkauf von Bodenantennen der Firma Eutelsat wurde in Frankreich aus Sicherheitsgrünen gestoppt. (AFP / MARTIN LELIEVRE)

Finanzminister ‌Lescure sagte dem Sender TF1, die Antennen würden sowohl für die zivile als auch für die militärische Kommunikation genutzt. Es handele sich um ein strategisches Gut. Zudem sei Eutelsat der einzige europäische Wettbewerber zum Satelliten-Netzwerk des US-Techunternehmers ​Musk. Deshalb habe er die Veräußerung der Antennen an den schwedischen Finanzinvestor EQT untersagt.

Die Bodenantennen verbinden Satelliten mit terrestrischen Netzwerken und gelten wegen ihrer ​doppelten Verwendbarkeit als sensible Infrastruktur.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.