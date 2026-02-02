Die russische Botschaft in London (Archivbild). (imago / Xinhua / Stephen Chung)

Das Außenministerium In London teilte mit, man protestiere damit gegen die Ausweisung eines britischen Diplomaten aus Russland. Im Januar war ein Mitarbeiter der Botschaft in Moskau wegen Spionagevorwürfen des Landes verwiesen worden. Weiter hieß es, man sei zutiefst enttäuscht, dass Russland kontinuierlich versuche, die Arbeit der diplomatischen Vertretung zu stören. Jede weitere Handlung Russlands werde als Eskalation gewertet und entsprechend behandelt. Zudem bestellte das Außenministerium den russischen Botschafter ein.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben Russland und Großbritannien mehrfach gegenseitig Diplomaten ausgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.