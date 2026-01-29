Die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni veröffentlichte in Rom einen entsprechenden Erlass. Demnach sollen die Kontrollen sowohl in der Schule als auch in der Umgebung stattfinden können, auch unangekündigt. Damit soll verhindert werden, dass Schüler mit Waffen in den Unterricht kommen.
Die Regierung in Rom reagiert mit dem Erlass auf mehrere Messerangriffe. Erst Mitte Januar war in der Hafenstadt La Spezia ein 18-Jähriger von einem Mitschüler erstochen worden.
Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.