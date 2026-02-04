Der Grenzschutzbeauftrage der US-Regierung, Tom Homan. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)

Das kündigte der Beauftragte Homan an. Er verwies auf eine bessere Zusammenarbeit mit den Behörden auf kommunaler und auf Staatsebene sowie auf einen geringeren Bedarf an Polizisten.

Homan betonte, der Schritt sei keine Abkehr von der Politik der Massenabschiebungen. Präsident Trump sei fest dazu entschlossen, und Maßnahmen zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze würden jeden Tag im ganzen Land fortgesetzt.

In Minnesota war es wegen Abschiebungen wochenlang zu Protesten in der Bevölkerung gekommen; im Januar wurden zwei Demonstranten von Einstzkräften erschossen.

