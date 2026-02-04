USA
Regierung zieht 700 Bundesbeamte aus Minnesota ab

Die US-Regierung zieht etwa 700 Einsatzkräfte der Einwanderungsbehörde ICE und der Grenzschutzagentur CBP aus Minnesota ab.

    Tom Homan schaut bei einer Pressekonferenz in Minneapolis in die Kamera. Er trägt ein weißes Hemd, eine Anzugjacke und eine blaue Krawatte.
    Der Grenzschutzbeauftrage der US-Regierung, Tom Homan. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)
    Das kündigte der Beauftragte Homan an. Er verwies auf eine bessere Zusammenarbeit mit den Behörden auf kommunaler und auf Staatsebene sowie auf einen geringeren Bedarf an Polizisten.
    Homan betonte, der Schritt sei keine Abkehr von der Politik der Massenabschiebungen. Präsident Trump sei fest dazu entschlossen, und Maßnahmen zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze würden jeden Tag im ganzen Land fortgesetzt.
    In Minnesota war es wegen Abschiebungen wochenlang zu Protesten in der Bevölkerung gekommen; im Januar wurden zwei Demonstranten von Einstzkräften erschossen.
