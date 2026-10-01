Bettina König (SPD), Kerstin Wolter (Die Linke) und Nina Stahr (Grüne) (Soeren Stache / dpa)

Das teilten die Parteivorsitzenden Wolter, Stahr und König nach einem rund fünfstündigen "vertraulichen Vorgespräch" mit. Es sei ein konstruktiver Austausch gewesen, hieß es. Über Details wurde nichts mitgeteilt; es wurde auch kein Termin für ein zweites Treffen genannt.

Die Linke wird mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert. Konsequenzen der Partei gelten als Voraussetzung für den Beginn von Sondierungsgesprächen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Dröge, betonte, sie sehe diese Bedingung bisher nicht erfüllt.

Hoppermann (CDU) warnt SPD

CDU-Generalsekretärin Hoppermann warnte die Sozialdemokraten vor einem Bündnis mit der Linken in Berlin. "Das wäre auch eine schwere Belastung für die Bundesregierung", sagte sie der ”Frankfurter Allgemeinen Zeitung”.

Linke auch wegen Enteignungsplänen in der Kritik

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vor eineinhalb Wochen war die Linke mit 25,7 Prozent deutlich stärkste Kraft geworden. Sie steht unter anderem auch wegen ihrer geplanten Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen und wegen Kontakten eines Abgeordneten zur kriminellen Szene in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.