Die israelische Zeitung "Haaretz" druckte Auszüge aus einem noch nicht veröffentlichten Buch ihrer Reporter. Den Informationen des Blattes zufolge warnte der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Al-Nahjan, den israelischen Ministerpräsidenten anderthalb Wochen vor dem Hamas-Angriff, dass die palästinensische Terrororganisation einen größeren Einsatz plane.
Netanjahus Büro bezeichnete den Bericht der Zeitung als Lüge und dementierte, dass er im genannten Zeitraum überhaupt mit Al-Nahjan gesprochen habe.
Die israelische Opposition übte scharfe Kritik am Ministerpräsidenten. Der frühere Regierungschef Bennett erklärte, Netanjahu dürfe nicht eine Minute länger im Amt bleiben. Ex-Generalstabschef Eisenkot warf Netanjahu vor, dutzende Warnungen vor dem 7. Oktober erhalten und sie alle ignoriert zu haben.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.