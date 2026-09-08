Israel
Regierungschef Netanjahu wegen Berichts über Warnung vor Angriff vom 7. Oktober 2023 unter Druck

Der israelische Regierungschef Netanjahu steht wegen eines Berichts unter Druck, wonach er vor dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 gewarnt worden sein soll.

    Benjamin Netanjahu vor Flaggen seines Landes
    Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (Archivbild) (AP / dpa / Ohad Zwigenberg)
    Die israelische Zeitung "Haaretz" druckte Auszüge aus einem noch nicht veröffentlichten Buch ihrer Reporter. Den Informationen des Blattes zufolge warnte der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Al-Nahjan, den israelischen Ministerpräsidenten anderthalb Wochen vor dem Hamas-Angriff, dass die palästinensische Terrororganisation einen größeren Einsatz plane.
    Netanjahus Büro bezeichnete den Bericht der Zeitung als Lüge und dementierte, dass er im genannten Zeitraum überhaupt mit Al-Nahjan gesprochen habe.
    Die israelische Opposition übte scharfe Kritik am Ministerpräsidenten. Der frühere Regierungschef Bennett erklärte, Netanjahu dürfe nicht eine Minute länger im Amt bleiben. Ex-Generalstabschef Eisenkot warf Netanjahu vor, dutzende Warnungen vor dem 7. Oktober erhalten und sie alle ignoriert zu haben.
    Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.