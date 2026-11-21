Ein Gutachten empfiehlt in Deutschland eine Maut für Pkw. (picture alliance / Wedel / Kirchner-Media)

Das berichtet "Der Spiegel", dem das Papier vorliegt. Hintergrund ist die langfristige Finanzierung der Autobahn GmbH. Laut Gutachten reicht die von Bundesverkehrsminister Bilger geplante Finanzreform nicht aus, um den Investitionsbedarf zu decken. Trotz geplanter Kreditaufnahmen und eines Anteils an der LkW-Maut könnte das Unternehmen spätestens ab dem Jahr 2034 unter finanziellen Druck geraten. Das Gutachten verspricht sich von einer Kombination aus Lkw-Maut und einer neuen Abgabe für Pkw die größte Unabhängigkeit vom Bundeshaushalt.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.