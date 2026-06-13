Parteitage

Stimmabgabe bei einer Landtagswahl (Symbolbild) (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Robert Michael)

In Mecklenburg-Vorpommern will ein SPD-Landesparteitag in Wismar Ministerpräsidentin Schwesig zur Spitzenkandidatin für die Abstimmung am 20. September küren. Sie führt in Schwerin derzeit eine Koalition aus Sozialdemokraten und Linken. In Sachsen-Anhalt soll ein CDU-Parteitag in Dessau-Roßlau das Programm zur Landtagswahl am 6. September beschließen. In Magdeburg regiert derzeit eine Koalition aus CDU, SPD und FDP unter Ministerpräsident Schulze. In beiden Bundesländern führt die AfD die Umfragen an.

In Nordrhein-Westfalen soll derweil die oppositionelle SPD ihren Landtagsfraktionschef Ott zum Spitzenkandidaten bestimmen. Dort wird der neue Landtag erst im April des kommenden Jahres gewählt.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.