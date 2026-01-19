Nach Protesten

Die Internetblockade war wegen der regimekritischen Proteste verhängt worden. (picture alliance / SIPA | MAHSA/MEI)

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, Messengerdienste wie Whatsapp könnten eingeschränkt wieder genutzt werden. Die Organisation Netblocks erklärte, auch Dienste wie Google seien teilweise wieder zugänglich. Zuvor hieß es bereits, dass der Versand von Textnachrichten per Mobilfunk wieder möglich sei.

Iranische Behörden hatten eine schrittweise Wiederherstellung des Internetzugangs angekündigt. Die Kommunikationssperre war am 8. Januar wegen der tagelangen Demonstrationen gegen das Regime verhängt worden. Die Revolutionsgarden hatten die Proteste blutig niedergeschlagen. Die US-Organisation HRANA teilte mit, sie habe Bestätigungen für mehr als 3.000 Todesfälle.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.