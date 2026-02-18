Wetter
Regional einzelne Schneeschauer, im Südwesten Schneefall, 0 bis -7 Grad

Das Wetter: Von der Mitte bis in den Osten und Südosten einzelne Schauer, meist als Schnee und damit örtlich auch Glätte. Sonst abklingende Niederschläge und gebietsweise Auflockerungen. Tiefstwerte 0 bis -7 Grad. Am Tage im Osten und Nordosten stark bewölkt, vom Harz bis zum Erzgebirge noch einzelne Schneeschauer. Sonst meist trocken. Im Südwesten Schneefall, bis zum Abend in die Mitte vorankommend. Temperaturen -2 bis +7 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Donnerstag im Norden und Osten wechselnd bewölkt und trocken. Vom Ruhrgebiet bis nach Franken Schnee, südlich davon Regen oder Schneeregen. -3 bis +9 Grad.
