Regional einzelne Schneeschauer, im Südwesten Schneefall

Der Wetterbericht, die Lage: Eine Luftmassengrenze trennt kalte Festlandsluft im Norden und Osten von relativ milder Atlantikluft im Rest des Landes.

    Die Vorhersage:
    Nachts abklingende Niederschläge, gebietsweise Auflockerungen. Von der Mitte bis in den Osten und Südosten einzelne Schauer, meist als Schnee. Tiefstwerte 0 bis minus 7 Grad. Am Tag im Nordosten und Osten stark bewölkt, örtlich einzelne Schneeschauer. Im Südwesten Schneefall, bis zum Abend in die Mitte vorankommend. Temperaturen minus 2 bis plus 7 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Norden und Osten wechselnd bewölkt. In der Mitte allmählich nachlassender Schneefall, im Süden Regen oder Schneeregen. Minus 3 bis plus 9 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.