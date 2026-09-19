Der russische Regisseur Andrei Swjaginzew dieses Jahr in Cannes (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Pool / ABACA)

Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Die Behörden wenden die Bezeichnung auf Personen an, denen sie vorwirft, mit Unterstützung des Auslands antirussische Aktivitäten zu betreiben. Betroffene unterliegen strengen Auflagen und Einkommensbeschränkungen. - Swjaginzew, der im Pariser Exil lebt, hat für seine Filme zahlreiche internationale Preise gewonnen. Zuletzt wurde er im Mai beim Festival in Cannes für "Minotaur" mit dem Großen Preis ausgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.