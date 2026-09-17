Der Eigenanteil an den Pflegekosten soll nach dem Willen der saarländische Ministerpräsidentin gedeckelt werden. (picture alliance I photothek | Ute Grabowsky)

Zum einen könnte die Beitragsbemessungsgrenze der Pflegeversicherung angehoben werden, so dass Besserverdienende prozentual mehr einzahlen, sagte die SPD-Politikerin dem Deutschlandfunk. Zum anderen warb sie für einen Solidarausgleich zwischen der sozialen und der privaten Pflegeversicherung. So könne man pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige entlasten, aber auch die Kommunen, die mit Sozialhilfen finanziell einspringen.

Rehlinger hatte kürzlich ins Spiel gebracht, den Eigenanteil für Pflegebedürftige bei 1.500 Euro zu deckeln. Das Saarland will nun auf Bundes- und Länderebene für den Vorschlag werben.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.