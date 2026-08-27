Vor Landtagswahl

Heidi Reichinnek, Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke (Archivbild) (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die Forderungen der Linken müssten sich klar im Haushalt des Landes niederschlagen, denn dort werde es für den Alltag der Menschen konkret, sagte Reichinnek der "Augsburger Allgemeinen". Sie verwies auf eine mögliche Lösung, dass eine Minderheitsregierung im neuen Landtag von den Linken unterstützt wird und eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt. Dieses Modell gibt es bereits in Sachsen und Thüringen.

Am Abend waren die Spitzenkandidaten der Parteien in Sachsen-Anhalt zu einer TV-Diskussion zusammengekommen. Im Mittelpunkt standen die Themen Migration, Fachkräftemangel und Energie. Die Wahl findet nächste Woche Sonntag statt.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.