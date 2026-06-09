Stichwort: Inflation. Wenn alles teurer wird, muss dann nicht auch der (Mindest-)Lohn steigen? (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Wie der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks mitteilte, machten sich 448 Bäckermeister selbstständig, so viele wie noch nie. Der Branchenumsatz legte um 1,3 Prozent auf rund 18 Milliarden Euro zu. Die Branche zeige sich trotz wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen widerstandsfähig, hieß es. Ein Hintergrund dürfte die in Vorjahren gestiegene Zahl der Beschäftigten und der Auszubildenden sein.

Die Zahl der handwerklichen Bäckereibetriebe insgesamt jedoch nimmt weiterhin stetig ab. 2025 sank sie um 2,8 Prozent auf unter 8.700 Unternehmen. Betroffen sind vor allem kleinere Betriebe mit Jahresumsätzen unter 500.000 Euro. Präsident Ermer betonte, von Entwarnung könne somit keine Rede sein. Viele Betriebe arbeiteten am Limit und kämpften täglich mit gestiegenen Kosten und wachsender Bürokratie.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.