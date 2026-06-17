Fußball-WM

Lionel Messi traf zum Auftakt der WM dreifach. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Hakan Akgun)

"Dieser Meilenstein spiegelt Ihre zeitlose Brillanz wider, mit der Sie weiterhin Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Freude bereiten", schrieb FIFA-Präsident Infantino in einer Glückwunschbotschaft in den Sozialen Medien an Messi. Dieser traf im WM-Auftaktspiel der Argentinier gegen Algerien dreimal.

Klose benötigte für 16 Tore vier WM-Teilnahmen, für Messi ist es jetzt die sechste Weltmeisterschaft. Auch das ist ein Rekord: Kein anderer Spieler stand bei mehr Weltmeisterschaften auf dem Platz. Das Debüt von Messi bei einer WM liegt damit genau 20 Jahre zurück.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.