Unesco-Weltkulturerbe

In der libanesischen Küstenstadt Tyrus ist schon vieles zerstört. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marwan Naamani)

Der melkitisch-griechisch-katholische Erzbischof, der maronitisch-katholische Erzbischof sowie der griechisch-orthodoxe Metropolit von Tyrus, Sidon und den zugehörigen Gebieten haben gemeinsam ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht. Sie mahnten, das Viertel beherberge ein reiches kulturelles, religiöses und zivilisatorisches Erbe, das Jahrhunderte zurückreiche.

Nach Angaben des libanesischen Kulturministeriums waren bei israelischen Luftangriffen gestern Schäden an den antiken Ruinen von Tyrus entstanden. So seien antike Säulen und Kapitelle beschädigt worden. Das genaue Ausmaß sei wegen der Sicherheitslage noch nicht ermittelt worden. Das Ministerium rief die Unesco und die internationale Staatengemeinschaft zum Schutz des Kulturerbes auf.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.