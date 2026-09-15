Die Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main (dpa)

Das ist der höchste Stand seit 19 Jahren. Analysten sehen die hohen Zinsen als Problem für Regierungen an, da sie die Neuaufnahme von Schulden verteuern. Das gilt vor allem für die USA, die inzwischen Verbindlichkeiten von mehr als 40 Billionen Dollar angehäuft haben. Von der Krise am Anleihenmarkt ist auch Deutschland betroffen. Die Rendite für richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen legte auf 3,57 Prozent zu und erreichte ebenfalls ein Mehrjahreshoch.

Hintergrund der Entwicklung sind Experten zufolge Inflationssorgen infolge des Iran-Kriegs. Da mit steigenden Ölpreisen die Verbraucherpreise anziehen, erwarten Ökonomen eine höhere und länger anhaltende Teuerung sowie steigende Leitzinsen. Die Europäische Zentralbank hatte jüngst die Leitzinsen erhöht, morgen könnte die US-Notenbank Fed folgen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.