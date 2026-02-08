Der deutsche Rodler Max Langenhan hat bei den olympischen Winterspielen in Italien die Goldmedaille gewonnen. (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Langenhan setzte sich nach vier Läufen in Cortina d'Ampezzo durch und stellte dabei einen neuen Bahnrekord auf. Der 26-Jährige hatte am Ende einen Vorsprung von über einer halben Sekunde. Silber ging an Jonas Müller aus Österreich, der Italiener Dominik Fischnaller holte Bronze.

Im Abfahrtsrennen fehlten Aicher 0,04 Sekunden auf Gold. Bronze ging an die Italienerin Sofia Goggia. Die mitfavorisierte US-Amerikanerin Lindsey Vonn stürzte und musste mit einem Rettungshubschrauber von der Piste geholt werden. Berichten zufolge erlitt die 41-Jährige eine Unterschenkel-Verletzung und wurde bereits operiert.

In Antholz wurde die deutsche Mixed-Staffel Dritte. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt blieben allesamt fehlerfrei, Schlussläuferin Franziska Preuss leistete sich im letzten Schießen eine Strafrunde. Es ist die erste Olympia-Medaille für eine deutsche Mixed-Staffel. Gold ging an die Staffel aus Frankreich vor Italien.

Weitere Entscheidungen

Im Skiathlon-Wettbewerb sicherte sich der norwegische Langläufer Johannes Hoesflot Klaebo die Goldmedaille. Die tschechische Snowboarderin Zuzana Maderova gewann Gold im Parallel-Riesenslalom. Mitfavoritin Ramona Hofmeister stürzte dagegen und schied damit im Viertelfinale aus.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.