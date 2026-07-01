Altersbezüge

Sie sind um 4,24 Prozent angehoben worden. Innerhalb von fünf Jahren liegt die Anpassung damit zum vierten Mal über vier Prozent. Für die rechnerische Standardrente nach 45 Beitragsjahren mit einem durchschnittlichen Verdienst bedeutet das eine Steigerung von fast 78 Euro pro Monat.
Die jährliche Rentenanpassung wird vorgenommen, um die Kaufkraft von Rentnern zu sichern und sie an der Lohnentwicklung zu beteiligen. Ohne eine Anpassung verlören ihre Bezüge durch die Inflation an Wert.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.