Deutscher Radiopreis

Britta Rotsch (li) und Taiina Grünzig (re) haben monatelang am Podcast "Die Lieblingsschülerin" recherchiert (Deutschlandradio)

Die Grimme-Jury urteilte, die mehrteilige Reportage setze ein kraftvolles Zeichen gegen das Schweigen über sexualisierte Gewalt und Grooming im Schulsystem. Es handele sich um eine großartige Recherche-Leistung und einen herausragenden Beitrag zu einem relevanten und hochsensiblen Thema.

Gleichzeitig decke die weitverzweigte Recherche erschütternde Lücken in Aufsicht und Institutionen auf, in denen Täterschutz und Systemerhalt oft über den Schutz von Jugendlichen gestellt würden, so die Jury.

Den Podcast können Sie HIER anhören!

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.