Der republikanische Senator Ted Cruz.

"Ich muss sagen, das ist wie direkt aus dem Film 'Goodfellas'", sagte Cruz in Anspielung auf den Mafia-Film von Martin Scorsese. "Das ist wie ein Mafioso, der in eine Bar kommt und sagt: 'Schöne Bar, die Sie hier haben. Wäre doch schade, wenn ihr etwas zustoßen würde'. Cruz leitet im Senat die Aufsicht über die US-Medienaufsichtsbehörde FCC.

Trump weist Kritik zurück

Zuvor hatten auch schon viele Demokraten Trumps Vorgehen kritisiert. Hintergrund ist die Absetzung der Talkshow von Jimmy Kimmel. Der zu Disney gehörende Sender ABC hatte die Sendung abgesetzt, nachdem der von Trump ausgewählte FCC-Vorsitzende Carr dem Sender gedroht hatte. Auch die Eigentümer von Dutzenden lokaler Fernsehsender, die mit ABC verbunden sind, kündigten an, die Sendung nicht mehr zu zeigen.

Der US-Präsident verteidigte seine Äußerungen. Trump erklärte, er sei zwar ein großer Verfechter der Meinungsfreiheit. Wenn es allerdings überwiegend negative Geschichten über eine Person gebe, dann sei das keine freie Meinungsäußerung mehr, sondern Betrug. Trump bekräftigte seine Forderung, regierungskritischen Sendern die Lizenzen zu entziehen.

