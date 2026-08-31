Asien
Rettungskräfte in Nepal setzen Suche nach in Tunnel vermuteten Bauarbeitern fort

Fünf Tage nach der Sturzflut versuchen Rettungsmannschaften in Nepal weiter, zu in einem Tunnel eingeschlossenen Bauarbeitern vorzudringen.

    Rettungskräfte mit Hunden suchen einen Geröllberg ab.
    Immer noch wird in Nepal nach Überlebenden und Opfern der Sturzflut gesucht. (picture alliance / Xinhua News Agency / Tenzing Nima Qadhup)
    Die Armee teilte mit, die Einsatzkräfte seien weiter damit beschäftigt, Wasser und Geröll aus dem Tunnel zu entfernen. Dabei kämen auch Sprengstoff und zwei Bagger zum Einsatz. Mehr als 100 Arbeiter sollen dort festsitzen.
    In der Katastrophenregion sind auch auf Tunnelrettungen spezialisierte Teams aus Indien, China und Südkorea im Einsatz, außerdem Nepals Bergrettungsmannschaften.
    Die Zahl der geborgenen Toten nach der Katastrophe im Grenzgebiet zwischen Nepal und der von China annektierten Region Tibet liegt inzwischen bei insgesamt 919. Etwa 4.800 Menschen werden vermisst. 

    Weiterführende Informationen

    Nepal nach der Sturzflut – Kinder allein nach der Flut
    Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.