Iran-Krieg

Die gegenseitigen Angriffe zwischen USA und Iran dauern an. (picture alliance / Kyodo)

In Kuwait habe die Luftabwehr Angriffe feindlicher Drohnen abgewehrt, hieß es. In Jordanien wurden nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur mehrere ballistische Raketen abgefangen. Zudem meldeten iranische Medien Attacken auf einen US-Stützpunkt in Bahrain.

Die iranischen Revolutionsgarden sprachen in einer Erklärung von Vergeltungsattacken. Nach Darstellung des für die Region zuständigen US-Militärkommandos Centcom wurde die Angriffswelle der vergangenen Tage nun beendet. Die US-Truppen hatten Ziele nahe der Meerenge von Hormus unter Beschuss genommen, darunter Luftabwehrstellungen, Radarsysteme sowie Geräte zum Verlegen von Seeminen. Diese Maßnahmen seien eine Folge der versuchten iranischen Angriffe auf Handelsschiffe in der Region gewesen.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.