Der analoge Pegel in Kaub funktioniert noch, während sein elektronisches Pendant keine Werte mehr anzeigt. (Thomas Frey / dpa / Thomas Frey)

Mit nur noch sieben Zentimetern unterschreitet dieser nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein in Bingen alle bisherigen Tiefstwerte. An der für die Schifffahrt zentralen Messstelle liegt der Wasserstand damit 18 Zentimeter unter dem vor diesem Sommer geltenden Tiefstand aus dem Jahr 2018.

Derweil sank das Wasser des Bodensees ist in Folge der anhaltenden Trockenheit und Hitze auf dem niedrigsten Stand des Jahres. Wie die baden-württembergische Landesanstalt für Umwelt mitteilte, wurden am Pegel Konstanz 275 Zentimeter gemessen. Es war der niedrigste Wert, der je an einem 13. August gemessen wurde. Wenig Regen, wenig Schmelzwasser aus den Alpen und hitzebedingte Verdunstung seien verantwortlich für den neuen Tiefstand, hieß es. Auch die Zuflüsse des Bodensees, insbesondere der Alpenrhein, führten teils extremes Niedrigwasser.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.