Trotz Niederschlägen

Die Frachter können nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zwar wieder mehr Ladung aufnehmen, sind jedoch weiterhin teilbeladen unterwegs. Am wichtigen Nadelöhr im rheinland-pfälzischen Kaub lag der maßgebliche Pegelstand heute bei etwa 72 Zentimetern.Für voll beladene Schiffe ist dort ein Wert von rund 1,50 Metern erforderlich.
Mitte August war der Pegel in Kaub auf ein Rekordtief von unter zehn Zentimetern gefallen und hatte damit den bisherigen Tiefststand aus dem Jahr 2018 unterboten. Die tatsächliche Wassertiefe liegt in der Fahrrinne etwa einen Meter über dem Pegelstand.
Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.