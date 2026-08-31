Trotz Niederschlägen

Zwar steigt der Rheinpegel wieder, für die Binnenschifffahrt bleibt es aber schwierig. (Thomas Frey / dpa / Thomas Frey)

Die Frachter können nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zwar ⁠wieder mehr ⁠Ladung aufnehmen, sind jedoch weiterhin teilbeladen unterwegs. Am wichtigen Nadelöhr im rheinland-pfälzischen Kaub lag der maßgebliche Pegelstand heute bei etwa 72 Zentimetern.Für voll beladene Schiffe ist dort ein Wert ⁠von ⁠rund 1,50 Metern ⁠erforderlich.

Mitte August war der Pegel in Kaub auf ⁠ein Rekordtief von unter zehn Zentimetern ⁠gefallen und hatte damit ‌den bisherigen Tiefststand aus dem Jahr 2018 unterboten. Die tatsächliche Wassertiefe liegt in der ​Fahrrinne etwa einen Meter über dem Pegelstand.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.