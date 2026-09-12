Deutschland

"RhineCleanUp"-Aktionstag: Freiwillige Helfer räumen das Ufer am Rhein in Oberkassel auf. (Thomas Banneyer / dpa )

Allein in der Landeshauptstadt Düsseldorf ging der Veranstalter schon mittags von rund 6.000 Teilnehmern aus. Auch in Köln, Bonn und am Niederrhein gab es viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In Nordrhein-Westfalen machten auch Initiativen entlang der Ruhr, der Lippe und der Niers mit. Ziel ist, dass weniger Müll in die Meere gespült wird. Im vergangenen Jahr sind bei der Aktion hunderte Tonnen Abfall zusammengekommen. Die Aktion gibt es seit 2018. Ursprünglich hatte man sich nur den Rhein vorgenommen, mittlerweile wurde die "Rhine Clean Up"-Aktion auch auf weitere deutsche Flüsse übertragen.

In diesem Jahr warnten die Organisatoren erneut vor alter Kriegsmunition, die teils noch in den Flüssen liegt und die wegen des Niedrigwassers sichtbar werden könnte. In dem Fall solle man nichts anfassen und sofort die Polizei verständigen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.