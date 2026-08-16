WM in Frankfurt am Main

Darja Varfolomeev war auch mit dem Ball eine Klasse für sich. (IMAGO / Kessler-Sportfotografie / IMAGO / Jürgen Kessler)

Vor 4.250 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Festhalle erhielt Varfolomeev für ihre schwierige Ball-Übung 30,350 Punkte. Sie siegte vor den unter neutraler Flagge startenden Russinnen Sofija Ilterjakowa und Maria Borisowa. Im abschließenden Wettkampf mit dem Band verwies die Olympiasiegerin von 2024 dann Stiliana Nikolowa aus Bulgarien und die Russin Sofiia Ilteriakowa auf die Plätze zwei und drei.

Es war bereits der 14. WM-Sieg für Varfolomeev, die in Frankfurt zudem Gold im Mehrkampf und Bronze mit dem Reifen gewann.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.