WM in Frankfurt am Main
Rhythmische Sportgymnastik: Darja Varfolomeev gewinnt zwei weitere Goldmedaillen

Darja Varfolomeev hat bei der Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik ihre zweite und dritte Gold-Medaille gewonnen. Nach dem Triumph im Mehrkampf holte die 19-jährige Deutsche auch mit dem Ball und dem Band den Titel.

    Darja Varfolomeev tanzt, während sie einen großen glänzenden Ball in der linken Hand hält.
    Darja Varfolomeev war auch mit dem Ball eine Klasse für sich. (IMAGO / Kessler-Sportfotografie / IMAGO / Jürgen Kessler)
    Vor 4.250 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Festhalle erhielt Varfolomeev für ihre schwierige Ball-Übung 30,350 Punkte. Sie siegte vor den unter neutraler Flagge startenden Russinnen Sofija Ilterjakowa und Maria Borisowa. Im abschließenden Wettkampf mit dem Band verwies die Olympiasiegerin von 2024 dann Stiliana Nikolowa aus Bulgarien und die Russin Sofiia Ilteriakowa auf die Plätze zwei und drei.
    Es war bereits der 14. WM-Sieg für Varfolomeev, die in Frankfurt zudem Gold im Mehrkampf und Bronze mit dem Reifen gewann.
    Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.