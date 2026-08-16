WM in Frankfurt am Main

Darja Varfolomeev war auch mit dem Ball eine Klasse für sich. (IMAGO / Kessler-Sportfotografie / IMAGO / Jürgen Kessler)

Vor 4.250 Zuschauern in der erneut ausverkauften Frankfurter Festhalle erhielt Varfolomeev für ihre schwierige Ball-Übung 30,350 Punkte. Sie siegte vor den unter neutraler Flagge startenden Russinnen Sofija Ilterjakowa (29,800) und Maria Borisowa (29,150). Es war bereits der 13. WM-Sieg für Varfolomeev, die in Frankfurt zudem Bronze mit dem Reifen gewann.

Im Finale mit dem Band kann Varfolomeev am Sonntagnachmittag eine weitere Medaille gewinne. Nur in der Entscheidung mit den Keulen ist die Sportlerin des Jahres von 2024 nicht dabei. Als Neunte der Qualifikation hatte sie das Finale knapp verpasst.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.