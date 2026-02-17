Eine Sklavenauktion in den Vereinigten Staaten (imago images / Artokoloro)

Die US-Regierung habe nicht die Befugnis, historische Wahrheiten zu verschleiern und zu verfälschen, heißt es im Urteil. Die zuständige Richterin sprach von dystopischen Zuständen wie es sie bislang nur in Romanen gegeben habe. Die Stadt Philadelphia hatte gegen den Abbau der Freiluftausstellung Klage eingereicht. Stadtratspräsident Johnson lobte die Gerichtsentscheidung und erklärte, man könne Geschichte nicht einfach zum Nachteil von Schwarzen umzuschreiben, nur weil diese unbequem sei.

US-Präsident Trump geht seit Beginn seiner zweiten Amtszeit verstärkt gegen Kulturinstitutionen und ihre angeblich linke Ideologie vor. Er lies im vergangenen Jahr auch diverse Inhalte aus den Nationalmuseen in Washington entfernen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.