Atemwegs-Infektion

Ein am RS-Virus erkranktes Kind auf der Intensivstation (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Deren Beginn datierte die Forschungseinrichtung auf die Woche ab dem 5. Januar. RSV ist ein weit verbreiteter Erreger von Atemwegsinfektionen. Vor allem für Babys bis zu einem Alter von zwölf Monaten kann die Erkrankung gefährlich werden. Seit 2024 empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Impfung für Neugeborene und Säuglinge.

Die Stiko-Empfehlung gilt darüber hinaus auch für alle Menschen ab 75 Jahren sowie Personen im Alter von 60 bis 74 Jahren mit einer schweren Grunderkrankung.

