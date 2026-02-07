Olympische Winterspiele

Max Langenhan im 2. Lauf im Cortina Sliding Centre bei den Olympischen Winterspielen (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Langenhan liegt mit 0,162 Sekunden Vorsprung vor dem Österreicher Jonas Müller. Auf Rang drei folgt der Italiener Dominik Fischnaller. Topfavorit Felix Loch patzte im ersten Lauf mit einer Bandenberührung und liegt auf Rang acht. Auf ihn folgt der Chemnitzer Timon Grancagnolo.

Skispringerinnen verpassen Medaille

Die Skispringerinnen haben die erhoffte erste Medaille für Deutschland verpasst. Selina Freitag steigerte sich im zweiten Durchgang und belegte als Beste aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin in Predazzo den siebten Platz. Agnes Reisch wurde Neunte, Fahnenträgerin Katharina Schmid landete auf dem 16. Rang.

Zur Olympiasiegerin krönte sich überraschend die Norwegerin Anna Odine Stroem; sie sprang 100 und 101 Meter weit und lag am Ende vor der favorisierten Slowenin Nika Prevc, die sich sichtlich enttäuscht mit Silber begnügen musste. Bronze ging an die Japanerin Nozomi Maruyama.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.