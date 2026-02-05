Wadephul in Canberra

Bundesaußenminister Wadephul besucht Australien (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Australien sei ein wichtiger Partner bei der Diversifizierung der deutschen Lieferketten, sagte Bundesaußenminister Wadephul nach einem Treffen mit seiner australischen Amtskollegin Wong in Canberra. Der CDU-Politiker verwies auf die dortige Gewinnung von Lithium und strategisch wichtigen Mineralien. Die Bundesrepublik sei auf derartige Rohstoffe dringend angewiesen. Wadephul erinnerte auch an die Bemühungen, ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Australien abzuschließen. Nach dem vorläufigen Scheitern der Gespräche 2023 wegen Streitigkeiten über Agrarimporte laufen aktuell neue Verhandlungen.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.